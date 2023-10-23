https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904583060.html

В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023

В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины, сообщили в Telegram-канале ВСУ. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:58

2023-10-23T07:58

2023-10-23T07:58

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одесский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины, сообщили в Telegram-канале ВСУ. "Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в сообщении.В ночь на понедельник в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. После чего украинское издание "Думская" сообщало о взрывах в Одессе.

https://ria.ru/20231023/trevoga-1904577518.html

одесская область

украина

одесский район

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в мире, одесская область, украина, одесский район, вооруженные силы украины