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В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023
В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины, сообщили в Telegram-канале ВСУ. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:58
2023-10-23T07:58
2023-10-23T07:58
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины, сообщили в Telegram-канале ВСУ. "Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в сообщении.В ночь на понедельник в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. После чего украинское издание "Думская" сообщало о взрывах в Одессе.
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в мире, одесская область, украина, одесский район, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Украина, Одесский район, Вооруженные силы Украины
В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области