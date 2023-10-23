https://ria.ru/20231023/palestina-1904805250.html

Чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН по Палестине откроют 26 октября

Чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН по Палестине откроют 26 октября - РИА Новости, 23.10.2023

Чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН по Палестине откроют 26 октября

Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная рядом стран, в том числе Россией откроется в четверг, 26 октября, РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:26

2023-10-23T21:26

2023-10-23T21:27

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ООН, 23 окт – РИА Новости. Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная рядом стран, в том числе Россией откроется в четверг, 26 октября, говорится в письме председателя сессии Генассамблеи Дэнниса Фрэнсиса. "Имею честь сообщить вам, что… я созову 39-е пленарное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи в четверг, 26 октября 2023 года, в 10.00 (17.00 мск – ред.)", – сказано в письме. На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии". Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа. После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС. Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории". Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности". Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.

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