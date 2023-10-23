https://ria.ru/20231023/lavrov-1904790755.html

Лавров назвал США лидером из стран, ввязавшихся в ближневосточный конфликт

Лавров назвал США лидером из стран, ввязавшихся в ближневосточный конфликт - РИА Новости, 23.10.2023

Лавров назвал США лидером из стран, ввязавшихся в ближневосточный конфликт

США уже находятся в числе лидеров тех стран, которые вмешиваются в палестино-израильский конфликт, чем больше будет таких "инициативных" шагов, тем больше... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:44

2023-10-23T19:44

2023-10-23T22:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. США уже находятся в числе лидеров тех стран, которые вмешиваются в палестино-израильский конфликт, чем больше будет таких "инициативных" шагов, тем больше вероятность разрастания конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается прогнозов Энтони Блинкена относительно вмешательства в конфликт третьих сил, США уже находятся в ряду лидеров тех, кто уже вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелые вооружения. Чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны по большому счету любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастётся", - сказал он журналистам. "Мы убеждены, что первым и абсолютно неотъемлемым шагом должно стать прекращение огня, решение гуманитарных вопросов, содействие выезду иностранных граждан их сектора Газа. И затем нужен, конечно, будет механизм, который должен рассмотреть ситуацию в широком контексте. В том контексте, о котором мы говорили не одно десятилетие в ООН. О том, что все международное сообщество, и до сих пор это остается фактом, подтвердило и продолжает подтверждать свою приверженность принципу "двух государств"", - указал министр.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, сергей лавров, энтони блинкен, оон, хамас