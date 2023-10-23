https://ria.ru/20231023/konferentsiya-1904620417.html

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске - РИА Новости, 23.10.2023

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) проводит на региональной... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:59

2023-10-23T11:59

2023-10-23T12:01

экономика

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) проводит на региональной площадке ежеквартально, открылась в понедельник в Новосибирске."В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также специалисты инфраструктуры поддержки экспорта, отвечающие за PR и маркетинг", - сообщает РЭЦ.В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 9 месяцев 2023 года, обсудить актуальность существующих государственных мер поддержки экспорта малого бизнеса, выявить и масштабировать лучшие практики регионов по адаптации экспортеров к текущим условиям."Несмотря на то, что в последние 4 года мы живем в условиях повышенной турбулентности, малый бизнес молниеносно реагирует на изменение конъюнктуры на внешних рынках, адаптируется и продолжает наращивать объемы экспорта своей продукции. Наша задача - успевать адаптировать государственную поддержку под их потребности. Именно для этого мы собираем ЦПЭ на одной площадке и даем коллегам возможность обменяться опытом. Практика показывает, что зачастую на проблему, выявленную одним регионом, уже есть решение у другого", - сообщила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.

https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html

новосибирск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)