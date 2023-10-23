https://ria.ru/20231023/konferentsiya-1904620417.html
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске - РИА Новости, 23.10.2023
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Новосибирске
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) проводит на региональной... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:59
2023-10-23T11:59
2023-10-23T12:01
экономика
новосибирск
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) проводит на региональной площадке ежеквартально, открылась в понедельник в Новосибирске."В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также специалисты инфраструктуры поддержки экспорта, отвечающие за PR и маркетинг", - сообщает РЭЦ.В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 9 месяцев 2023 года, обсудить актуальность существующих государственных мер поддержки экспорта малого бизнеса, выявить и масштабировать лучшие практики регионов по адаптации экспортеров к текущим условиям."Несмотря на то, что в последние 4 года мы живем в условиях повышенной турбулентности, малый бизнес молниеносно реагирует на изменение конъюнктуры на внешних рынках, адаптируется и продолжает наращивать объемы экспорта своей продукции. Наша задача - успевать адаптировать государственную поддержку под их потребности. Именно для этого мы собираем ЦПЭ на одной площадке и даем коллегам возможность обменяться опытом. Практика показывает, что зачастую на проблему, выявленную одним регионом, уже есть решение у другого", - сообщила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
https://ria.ru/20231020/rets-1904133623.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новосибирск, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Новосибирск, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) проводит на региональной площадке ежеквартально, открылась в понедельник в Новосибирске.
"В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также специалисты инфраструктуры поддержки экспорта, отвечающие за PR и маркетинг", - сообщает РЭЦ
.
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В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 9 месяцев 2023 года, обсудить актуальность существующих государственных мер поддержки экспорта малого бизнеса, выявить и масштабировать лучшие практики регионов по адаптации экспортеров к текущим условиям.
"Несмотря на то, что в последние 4 года мы живем в условиях повышенной турбулентности, малый бизнес молниеносно реагирует на изменение конъюнктуры на внешних рынках, адаптируется и продолжает наращивать объемы экспорта своей продукции. Наша задача - успевать адаптировать государственную поддержку под их потребности. Именно для этого мы собираем ЦПЭ на одной площадке и даем коллегам возможность обменяться опытом. Практика показывает, что зачастую на проблему, выявленную одним регионом, уже есть решение у другого", - сообщила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.