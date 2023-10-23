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Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 23.10.2023
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10:57 23.10.2023 (обновлено: 11:32 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/izrail-1904605831.html
Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа
Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 23.10.2023
Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа
Армия обороны Израиля пропустила 14 грузовиков с водой, медикаментами и продовольствием в южную часть сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:57
2023-10-23T11:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля пропустила 14 грузовиков с водой, медикаментами и продовольствием в южную часть сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."В соответствии с директивой политического эшелона, 14 грузовиков с водой, продовольствием и медицинским оборудованием вчера в десять часов вечера въехали на юг сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", — сказал он на брифинге.По словам представителя израильской армии, это сделано для того, чтобы "позволить ООН сохранить пространство, которые мы определили как безопасное". "Присутствие населения в этом районе является временным", — заявил Хагари.Он добавил, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок движению ХАМАС, военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.Как заявили ранее в ООН, гуманитарная помощь предоставлена самой организацией и египетским обществом Красного Полумесяца. Еще двадцать грузовиков с провизией для населения Газы пересекли КПП Рафах на прошлой неделе. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231023/udary-1904588385.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа

Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDГрузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля пропустила 14 грузовиков с водой, медикаментами и продовольствием в южную часть сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"В соответствии с директивой политического эшелона, 14 грузовиков с водой, продовольствием и медицинским оборудованием вчера в десять часов вечера въехали на юг сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", — сказал он на брифинге.
По словам представителя израильской армии, это сделано для того, чтобы "позволить ООН сохранить пространство, которые мы определили как безопасное".
"Присутствие населения в этом районе является временным", — заявил Хагари.
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23 октября, 08:57
Он добавил, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок движению ХАМАС, военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.
Как заявили ранее в ООН, гуманитарная помощь предоставлена самой организацией и египетским обществом Красного Полумесяца. Еще двадцать грузовиков с провизией для населения Газы пересекли КПП Рафах на прошлой неделе.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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