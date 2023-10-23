https://ria.ru/20231023/izrail-1904605831.html

Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа

Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 23.10.2023

Израиль пропустил 14 грузовиков с гумпомощью в южную часть сектора Газа

Армия обороны Израиля пропустила 14 грузовиков с водой, медикаментами и продовольствием в южную часть сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:57

2023-10-23T10:57

2023-10-23T11:32

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля пропустила 14 грузовиков с водой, медикаментами и продовольствием в южную часть сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."В соответствии с директивой политического эшелона, 14 грузовиков с водой, продовольствием и медицинским оборудованием вчера в десять часов вечера въехали на юг сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах", — сказал он на брифинге.По словам представителя израильской армии, это сделано для того, чтобы "позволить ООН сохранить пространство, которые мы определили как безопасное". "Присутствие населения в этом районе является временным", — заявил Хагари.Он добавил, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок движению ХАМАС, военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.Как заявили ранее в ООН, гуманитарная помощь предоставлена самой организацией и египетским обществом Красного Полумесяца. Еще двадцать грузовиков с провизией для населения Газы пересекли КПП Рафах на прошлой неделе. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231023/udary-1904588385.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году