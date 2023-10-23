https://ria.ru/20231023/investitsii-1904590396.html

Россия заняла второе место по объему инвестиций в Узбекистане

Россия заняла второе место по объему инвестиций в Узбекистане - РИА Новости, 23.10.2023

Россия заняла второе место по объему инвестиций в Узбекистане

Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2023 года составила 15,9% от общих зарубежных вложений в республику против 18,8%... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:11

2023-10-23T09:11

2023-10-23T09:11

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ТАШКЕНТ, 23 окт - РИА Новости. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-сентябре 2023 года составила 15,9% от общих зарубежных вложений в республику против 18,8% в первом полугодии, это второй показатель среди стран-инвесторов, следует из данных узбекистанского агентства статистики. По данным статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в январе-сентябре 2023 года выросли на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 104,4 триллионов сумов (около 8,6 миллиарда долларов - ред.) или 46,1% от всех инвестиций в экономику страны. "Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных инвестиций и кредитов: Россия -15,9%", - говорится в материалах на сайте агентства. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в первой половине этого года составил 16,6 триллиона сумов (около 1,4 миллиарда долларов). Возглавляет список Китай (24,5%) в тройке стран-лидеров также Саудовская Аравия (7%). В январе-июне доля российских инвестиций составляла 18,8% об общих зарубежных вложений. Тогда инвесторы из РФ также были вторыми среди стран, инвестирующих в Узбекистан, уступая только КНР. По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-сентябре 2023 года увеличился на 11,8% до 226,6 триллиона сумов (около 18,6 миллиарда долларов). Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили около 11 миллиардов долларов. По данным узбекистанской статистики, доля инвестиций и кредитов из РФ в экономику Узбекистана по итогам 2022 года составляла 20,3% от общих зарубежных вложений в республику (или около 2 миллиардов долларов) - это лучший показатель среди стран-инвесторов.

https://ria.ru/20231021/benzin-1904298314.html

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