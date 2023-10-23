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Мэр Тбилиси выразил уверенность в получении статуса кандидата ЕС Грузией
Мэр Тбилиси выразил уверенность в получении статуса кандидата ЕС Грузией - РИА Новости, 23.10.2023
Мэр Тбилиси выразил уверенность в получении статуса кандидата ЕС Грузией
Грузия обязательно получит статус кандидата в члены Евросоюза, аргументов для отказа не существует, уверен генеральный секретарь правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:48
2023-10-23T17:48
2023-10-23T17:48
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грузия
тбилиси
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каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 23 окт - РИА Новости. Грузия обязательно получит статус кандидата в члены Евросоюза, аргументов для отказа не существует, уверен генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Несмотря на то, что вся радикальная оппозиция пытается, чтобы Грузия не получила статус кандидата, я вам скажу, что страна все-таки его получит. Сообщаем об этом со стопроцентной гарантией, что Грузия получит статус кандидата. Все будет выполнено, никаких аргументов не остается, чтобы отказать стране в его предоставлении", - заявил Каладзе журналистам в понедельник. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии. Грузия ожидает получить статус кандидата к концу текущего года.
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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Брюссель, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Евросоюз
Мэр Тбилиси выразил уверенность в получении статуса кандидата ЕС Грузией
Каладзе: Грузия обязательно получит статус кандидата в члены ЕС