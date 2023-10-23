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Умер российский блогер Дядя Слава - РИА Новости, 23.10.2023
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02:08 23.10.2023 (обновлено: 09:09 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/bloger-1904571999.html
Умер российский блогер Дядя Слава
Умер российский блогер Дядя Слава - РИА Новости, 23.10.2023
Умер российский блогер Дядя Слава
Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:08
2023-10-23T09:09
общество
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале.&quot;Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице&quot;, — говорится в посте.Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.
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общество, россия
Общество, Россия
Умер российский блогер Дядя Слава

Российский блогер Дядя Слава умер в 56 лет

© Фото : соцсети Станислава АндрееваРоссийский блогер Дядя Слава
Российский блогер Дядя Слава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : соцсети Станислава Андреева
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале.
«

"Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице", — говорится в посте.

Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.
Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.
 
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