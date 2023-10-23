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Умер российский блогер Дядя Слава
Умер российский блогер Дядя Слава - РИА Новости, 23.10.2023
Умер российский блогер Дядя Слава
Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T02:08
2023-10-23T02:08
2023-10-23T09:09
общество
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале."Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице", — говорится в посте.Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Умер российский блогер Дядя Слава
Российский блогер Дядя Слава умер в 56 лет
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале
.
«
"Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице", — говорится в посте.
Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.
Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.