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Умер российский блогер Дядя Слава

Умер российский блогер Дядя Слава - РИА Новости, 23.10.2023

Умер российский блогер Дядя Слава

Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T02:08

2023-10-23T02:08

2023-10-23T09:09

общество

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский блогер Дядя Слава умер на 57-м году жизни, об этом сообщили в его Telegram-канале."Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице", — говорится в посте.Уточняется, что смерть наступила вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.Также отмечается, что Дядя Слава до последнего смеялся над шутками, не унывал и призывал не печалиться.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия