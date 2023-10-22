https://ria.ru/20231022/trevoga-1904555536.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T21:08

2023-10-22T21:08

2023-10-22T21:16

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в области начал звучать в 21.03 (совпадает с мск).Кроме того, украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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киевская область, в мире, россия, украина