Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета
МО РФ: ПВО за сутки сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.