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Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 22.10.2023 (обновлено: 14:40 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904494155.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 22.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:33
2023-10-22T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
днепропетровская область
миг-29
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, украина, днепропетровская область, миг-29, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Днепропетровская область, МиГ-29, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета

МО РФ: ПВО за сутки сбила три украинских МиГ-29 и один Су-25

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДнепропетровская областьМиГ-29Су-25Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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