https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904494155.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 22.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских военных самолета

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:33

2023-10-22T14:33

2023-10-22T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

днепропетровская область

миг-29

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала спецоперации было уничтожено 508 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, днепропетровская область, миг-29, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф