https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904493991.html
Российские военные на Купянском направлении отразили три атаки ВСУ за сутки
Российские военные на Купянском направлении отразили три атаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.10.2023
Российские военные на Купянском направлении отразили три атаки ВСУ за сутки
Вооруженные силы РФ на Купянском направлении за сутки отразили три атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, склад боеприпасов и... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:30
2023-10-22T14:30
2023-10-22T14:39
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Купянском направлении за сутки отразили три атаки штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, склад боеприпасов и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в сводке Минобороны России. "На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в районе Липцов Харьковской области. "Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля. Также уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - добавили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные на Купянском направлении отразили три атаки ВСУ за сутки
МО РФ: на Купянском направлении за сутки отражены три атаки ВСУ