https://ria.ru/20231022/obstrely-1904469830.html

Украинские войска выпустили 27 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские войска выпустили 27 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 22.10.2023

Украинские войска выпустили 27 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов, большинство из них было направлено по хутору Старый в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:05

2023-10-22T11:05

2023-10-22T11:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов, большинство из них было направлено по хутору Старый в Волоконовском районе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации главы региона, за отчетный день обошлось без пострадавших людей и разрушений. В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах по региону. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли хутор Старый в Волоконовском районе 25 снарядами, также по одному снаряду выпущено по автомобильным пунктам пропуска в Белгородском районе и Шебекинском округе. В пятницу было выпущено всего 15 снарядов по области. "В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 25 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском горокруге по МАПП "Шебекино" был выпущен один снаряд из гранатомета СПГ-9 "Копье".⠀ На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия