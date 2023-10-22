https://ria.ru/20231022/mo-1904492542.html

Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое

Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое - РИА Новости, 22.10.2023

Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое

Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял за сутки до 60 военнослужащих, четыре танка и две бронемашины, сообщили РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:21

2023-10-22T14:21

2023-10-22T14:33

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял за сутки до 60 военнослужащих, четыре танка и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ в Telegram."На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских войск."Общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231022/mo-1904493423.html

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россия, вооруженные силы украины, киев, запорожская область, вооруженные силы рф