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Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 22.10.2023 (обновлено: 14:33 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/mo-1904492542.html
Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое
Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое - РИА Новости, 22.10.2023
Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое
Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял за сутки до 60 военнослужащих, четыре танка и две бронемашины, сообщили РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:21
2023-10-22T14:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял за сутки до 60 военнослужащих, четыре танка и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ в Telegram."На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских войск."Общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231022/mo-1904493423.html
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россия, вооруженные силы украины, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое

МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ в пунктах Работино и Вербовое

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ
Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял за сутки до 60 военнослужащих, четыре танка и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ в Telegram.
"На запорожском направлении грамотными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Стрельба из гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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По данным ведомства, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских войск.
"Общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023
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