https://ria.ru/20231022/gaza-1904488891.html

Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН

Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН - РИА Новости, 22.10.2023

Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН

Люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:01

2023-10-22T14:01

2023-10-22T14:02

в мире

израиль

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

сектор газа

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн газете Politico.Ранее организация сообщала, что доставила в сектор Газа в составе гуманитарного конвоя 47 кубических тонн продовольствия, включая рыбные консервы, муку и макаронные изделия. "Прямо сейчас мы сталкиваемся с катастрофой в этом районе (секторе Газа) из-за невозможности накормить людей и неспособности людей вообще найти что-нибудь съестное. Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь", - заявила Маккейн. Глава ВПП также отметила, что необходимо доставить гораздо больше помощи.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сектор газа