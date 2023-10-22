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Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН - РИА Новости, 22.10.2023
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14:01 22.10.2023 (обновлено: 14:02 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/gaza-1904488891.html
Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН
Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН - РИА Новости, 22.10.2023
Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН
Люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:01
2023-10-22T14:02
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
сектор газа
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн газете Politico.Ранее организация сообщала, что доставила в сектор Газа в составе гуманитарного конвоя 47 кубических тонн продовольствия, включая рыбные консервы, муку и макаронные изделия. &quot;Прямо сейчас мы сталкиваемся с катастрофой в этом районе (секторе Газа) из-за невозможности накормить людей и неспособности людей вообще найти что-нибудь съестное. Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь&quot;, - заявила Маккейн. Глава ВПП также отметила, что необходимо доставить гораздо больше помощи.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
восточный иерусалим
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Сектор Газа
Люди в Газе умрут от голода, если останутся без гумпомощи, заявили в ООН

Глава ВПП ООН: люди в Газе умрут от голода, если им не доставят гумпомощь

© AFP 2023 / SAID KHATIBСотрудники гуманитарных организаций у грузовиков с гумпомощью для сектора Газа
Сотрудники гуманитарных организаций у грузовиков с гумпомощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Сотрудники гуманитарных организаций у грузовиков с гумпомощью для сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Люди в секторе Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться, заявила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн газете Politico.
Ранее организация сообщала, что доставила в сектор Газа в составе гуманитарного конвоя 47 кубических тонн продовольствия, включая рыбные консервы, муку и макаронные изделия.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
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"Прямо сейчас мы сталкиваемся с катастрофой в этом районе (секторе Газа) из-за невозможности накормить людей и неспособности людей вообще найти что-нибудь съестное. Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь", - заявила Маккейн. Глава ВПП также отметила, что необходимо доставить гораздо больше помощи.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
В миреИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный ИерусалимСектор Газа
 
 
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