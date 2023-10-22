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Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны - РИА Новости, 22.10.2023
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08:06 22.10.2023 (обновлено: 13:24 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/evakuatsiya-1904453119.html
Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны
Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны - РИА Новости, 22.10.2023
Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны
Власти Израиля проведут эвакуацию жителей 14 населенных пунктов на севере страны, заявила израильская армия в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:06
2023-10-22T13:24
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Израиля проведут эвакуацию жителей 14 населенных пунктов на севере страны, заявила израильская армия в Telegram-канале."Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и Армия обороны Израиля объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на еще несколько населенных пунктов на севере", — говорится в публикации.Речь идет о населенных пунктах Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Хагошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот-ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цивон и Рамот Нафтали", — добавили в ЦАХАЛ, отметив, что план эвакуации одобрен министром обороны Йоавом Галлантом.С начала обострения израильско-палестинского конфликта израильская армия постоянно наносит удары по территории Сирии и Ливана. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории этих стран. Российский МИД назвал действия Израиля грубым нарушением базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны

Власти Израиля объявили об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Израиля проведут эвакуацию жителей 14 населенных пунктов на севере страны, заявила израильская армия в Telegram-канале.
"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и Армия обороны Израиля объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на еще несколько населенных пунктов на севере", — говорится в публикации.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Речь идет о населенных пунктах Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Хагошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот-ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цивон и Рамот Нафтали", — добавили в ЦАХАЛ, отметив, что план эвакуации одобрен министром обороны Йоавом Галлантом.
С начала обострения израильско-палестинского конфликта израильская армия постоянно наносит удары по территории Сирии и Ливана. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории этих стран. Российский МИД назвал действия Израиля грубым нарушением базовых норм международного права.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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