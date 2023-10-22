https://ria.ru/20231022/evakuatsiya-1904453119.html

Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны

Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны - РИА Новости, 22.10.2023

Израиль объявил об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны

Власти Израиля проведут эвакуацию жителей 14 населенных пунктов на севере страны, заявила израильская армия в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:06

2023-10-22T08:06

2023-10-22T13:24

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Израиля проведут эвакуацию жителей 14 населенных пунктов на севере страны, заявила израильская армия в Telegram-канале."Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и Армия обороны Израиля объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на еще несколько населенных пунктов на севере", — говорится в публикации.Речь идет о населенных пунктах Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Хагошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот-ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цивон и Рамот Нафтали", — добавили в ЦАХАЛ, отметив, что план эвакуации одобрен министром обороны Йоавом Галлантом.С начала обострения израильско-палестинского конфликта израильская армия постоянно наносит удары по территории Сирии и Ливана. Как заявляли в ЦАХАЛ, они опасаются возможных атак палестинских группировок с территории этих стран. Российский МИД назвал действия Израиля грубым нарушением базовых норм международного права.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек, более 13 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году