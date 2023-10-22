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В Берлине прошла акция солидарности с Израилем - РИА Новости, 22.10.2023
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16:49 22.10.2023 (обновлено: 16:50 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/aktsiya-1904512051.html
В Берлине прошла акция солидарности с Израилем
В Берлине прошла акция солидарности с Израилем - РИА Новости, 22.10.2023
В Берлине прошла акция солидарности с Израилем
Около 3 тысяч человек вышли в воскресенье на митинг у Бранденбургских ворот в центре Берлина, чтобы выразить солидарность с Израилем на фоне эскалации... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:49
2023-10-22T16:50
в мире
израиль
германия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
берлин (город)
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли в воскресенье на митинг у Бранденбургских ворот в центре Берлина, чтобы выразить солидарность с Израилем на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Bild. Акция была организована Германо-израильским обществом при поддержке политических партий и религиозных общин. Участники митинга размахивают флагами Израиля. Перед участниками демонстрации выступил с небольшой речью президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "В эти ужасные часы мы на Вашей стороне!" - заявил Штайнмайер, слова которого приводит его пресс-секретарь Керстин Гаммелин на своей странице в социальной сети Х. Президент также назвал позором для Германии каждое нападение на евреев и их учреждения в стране. На уходящей неделе Берлин захлестнула волна пропалестинских протестов, которые часто перерастали в беспорядки. В результате последних ранения получили десятки полицейских. СМИ также сообщали, что в столице ФРГ участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи, о схожих инцидентах в соцсетях сообщали представители еврейских общин и в других городах Германии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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израиль
германия
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в мире, израиль, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, берлин (город), франк-вальтер штайнмайер
В мире, Израиль, Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Берлин (город), Франк-Вальтер Штайнмайер
В Берлине прошла акция солидарности с Израилем

Bild: в Берлине около трех тысяч человек вышли на акцию солидарности с Израилем

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLАкция солидарности с Израилем в центре Берлина
Акция солидарности с Израилем в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Акция солидарности с Израилем в центре Берлина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли в воскресенье на митинг у Бранденбургских ворот в центре Берлина, чтобы выразить солидарность с Израилем на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Bild.
Акция была организована Германо-израильским обществом при поддержке политических партий и религиозных общин. Участники митинга размахивают флагами Израиля.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Перед участниками демонстрации выступил с небольшой речью президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "В эти ужасные часы мы на Вашей стороне!" - заявил Штайнмайер, слова которого приводит его пресс-секретарь Керстин Гаммелин на своей странице в социальной сети Х.
Президент также назвал позором для Германии каждое нападение на евреев и их учреждения в стране.
На уходящей неделе Берлин захлестнула волна пропалестинских протестов, которые часто перерастали в беспорядки. В результате последних ранения получили десятки полицейских. СМИ также сообщали, что в столице ФРГ участились случаи нанесения краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи, о схожих инцидентах в соцсетях сообщали представители еврейских общин и в других городах Германии.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
11 октября, 13:13
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильГерманияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБерлин (город)Франк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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