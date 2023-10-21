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СМИ: медцентр в Израиле перестал пускать журналистов Би-би-си - РИА Новости, 21.10.2023
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02:53 21.10.2023 (обновлено: 03:08 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/zhurnalisty-1904283491.html
СМИ: медцентр в Израиле перестал пускать журналистов Би-би-си
СМИ: медцентр в Израиле перестал пускать журналистов Би-би-си - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: медцентр в Израиле перестал пускать журналистов Би-би-си
Медцентр в израильской Нагарии приостановил доступ журналистам британской телерадиокомпании Би-би-си на свою территорию, сообщает газета Jerusalem Post со... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T02:53
2023-10-21T03:08
в мире
израиль
би-би-си
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Медцентр в израильской Нагарии приостановил доступ журналистам британской телерадиокомпании Би-би-си на свою территорию, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя учреждения. Ранее телеканал Sky News сообщал, что штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за ее отказа называть членов палестинского движения ХАМАС "террористами". С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". Позднее Би-би-си на фоне давления со стороны властей Британии и инцидента у штаб-квартиры отказалась от использования термина "боевики" в отношении ХАМАС, заменив его на термин "запрещенная террористическая организация". "До дальнейшего уведомления медицинский центр Галилеи приостанавливает доступ Би-би-си для репортажей на его территории", - приводит издание слова представителя учреждения. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/ugroza-1904283059.html
https://ria.ru/20231021/tunis-1904282066.html
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в мире, израиль, би-би-си, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас
В мире, Израиль, Би-би-си, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС
СМИ: медцентр в Израиле перестал пускать журналистов Би-би-си

Jerusalem Post: медцентр в Израиле приостановил доступ журналистов Би-би-си

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Медцентр в израильской Нагарии приостановил доступ журналистам британской телерадиокомпании Би-би-си на свою территорию, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя учреждения.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за ее отказа называть членов палестинского движения ХАМАС "террористами". С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". Позднее Би-би-си на фоне давления со стороны властей Британии и инцидента у штаб-квартиры отказалась от использования термина "боевики" в отношении ХАМАС, заменив его на термин "запрещенная террористическая организация".
«
"До дальнейшего уведомления медицинский центр Галилеи приостанавливает доступ Би-би-си для репортажей на его территории", - приводит издание слова представителя учреждения.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильБи-би-сиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАС
 
 
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