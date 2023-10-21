https://ria.ru/20231021/tury-1904299356.html

МЭР рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

МЭР рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль - РИА Новости, 21.10.2023

МЭР рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

Минэкономразвития рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях, а... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:05

2023-10-21T09:05

2023-10-21T09:34

туризм

израиль

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

ливан

в мире

иордания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минэкономразвития рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях, а туроператорам приостановить продажу туров по этим направлениям до нормализации обстановки, говорится в сообщении ведомства."Минэкономразвития России рекомендует: российским гражданами – воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории в туристических целях до нормализации обстановки", - заявили в ведомстве.Там также рекомендовали российским туристам, находящимся в указанной зоне, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям"."Российским туроператорам, турагентам (рекомендовано - ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки", - заявили в министерстве.Там уточнили, что в обязательном порядке туроператорам необходимо информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии с законодательством.В Минэкономразвития пояснили, что согласно закону, "в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточили в ведомстве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231016/turisty-1903035431.html

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израиль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, ливан, в мире, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, новости - туризм