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Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка - РИА Новости, 22.10.2023
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21:26 21.10.2023 (обновлено: 07:24 22.10.2023)
https://ria.ru/20231021/rassledovanie-1904422553.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка
Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка - РИА Новости, 22.10.2023
Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщило ведомство... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-21T21:26
2023-10-22T07:24
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
дмитрий азаров
самара
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщило ведомство в Telegram-канале."Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.В СК уточнили, что группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса России ("Грабеж").С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.
https://ria.ru/20231021/samara-1904329054.html
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, дмитрий азаров, самара
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Дмитрий Азаров, Самара
Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на детей в Самаре

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.
В СК уточнили, что группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса России ("Грабеж").
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С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.
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ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияДмитрий АзаровСамара
 
 
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