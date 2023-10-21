https://ria.ru/20231021/rassledovanie-1904422553.html

Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка - РИА Новости, 22.10.2023

Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщило ведомство... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-21T21:26

2023-10-21T21:26

2023-10-22T07:24

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

дмитрий азаров

самара

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребенка в Самаре, сообщило ведомство в Telegram-канале."Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.В СК уточнили, что группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса России ("Грабеж").С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

https://ria.ru/20231021/samara-1904329054.html

https://ria.ru/20231021/zaderzhanie-1904425228.html

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, дмитрий азаров, самара