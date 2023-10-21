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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска ведут обстрел Петровского и Кировского районов Донецка: за 25 минут по городу выпущено 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T09:45
2023-10-21T09:45
2023-10-21T09:45
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Петровского и Кировского районов Донецка: за 25 минут по городу выпущено 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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петровский район
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку