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Антонов оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте" - РИА Новости, 21.10.2023
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05:57 21.10.2023 (обновлено: 05:59 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/antonov-1904289319.html
Антонов оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"
Антонов оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте" - РИА Новости, 21.10.2023
Антонов оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"
Приостановка членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок "Эгмонт" поставит на паузу ряд международных расследований, от чего пострадают и США,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T05:57
2023-10-21T05:59
в мире
сша
россия
украина
анатолий антонов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок "Эгмонт" поставит на паузу ряд международных расследований, от чего пострадают и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила 19 октября, что приостановила членство Росфинмониторинга, сославшись на обеспокоенность последствиями конфликта на Украине.Антонов заявил, что администрация США готова инспирировать любые антироссийские инициативы, не желая разбираться в возможных негативных последствиях."Разве кому-то в здравом уме выгодно неучастие России в группе "Эгмонт"? Вряд ли. Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить "на паузу" ряд международных финансовых расследований", - сказал он журналистам.Посол назвал "неприкрытой ложью" заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона о том, что "уклонение" России от санкций якобы превращает ее в "убежище для незаконных активов"."Российская национальная "антиотмывочная" система является одной из наиболее передовых в мире. Состоявшаяся в 2019 г. оценочная миссия ФАТФ это доказала. К слову, в ее состав входили и американские эксперты. В общем, как всегда, "двойные" стандарты, использование многосторонних структур в угоду американским интересам и во вред международному сотрудничеству", - сказал Антонов.В Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства носит политический характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее финразведка РФ продолжит сотрудничать со странами, заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, пообещали в ведомстве.
https://ria.ru/20231020/rosfinmonitoring-1904077550.html
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в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Антонов оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

Антонов: США пострадают от приостановки членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок "Эгмонт" поставит на паузу ряд международных расследований, от чего пострадают и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила 19 октября, что приостановила членство Росфинмониторинга, сославшись на обеспокоенность последствиями конфликта на Украине.
Антонов заявил, что администрация США готова инспирировать любые антироссийские инициативы, не желая разбираться в возможных негативных последствиях.
«
"Разве кому-то в здравом уме выгодно неучастие России в группе "Эгмонт"? Вряд ли. Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить "на паузу" ряд международных финансовых расследований", - сказал он журналистам.
Посол назвал "неприкрытой ложью" заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона о том, что "уклонение" России от санкций якобы превращает ее в "убежище для незаконных активов".
"Российская национальная "антиотмывочная" система является одной из наиболее передовых в мире. Состоявшаяся в 2019 г. оценочная миссия ФАТФ это доказала. К слову, в ее состав входили и американские эксперты. В общем, как всегда, "двойные" стандарты, использование многосторонних структур в угоду американским интересам и во вред международному сотрудничеству", - сказал Антонов.
В Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства носит политический характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее финразведка РФ продолжит сотрудничать со странами, заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, пообещали в ведомстве.
Автомобили на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"
Вчера, 11:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаАнатолий АнтоновФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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