https://ria.ru/20231020/vzyskanie-1904264961.html

На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки

На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки - РИА Новости, 20.10.2023

На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки

Шесть сотрудников спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края получили дисциплинарные взыскания после драки между воспитанниками, в которой один из... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:57

2023-10-20T21:57

2023-10-20T22:09

происшествия

брюховецкий район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Шесть сотрудников спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края получили дисциплинарные взыскания после драки между воспитанниками, в которой один из подростков повредил селезенку, напавший на него ученик арестован на два месяца, сообщили в краевой прокуратуре. "По данным следствия, в середине сентября два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой. По данным надзорного ведомства, ему удалили селезёнку. Было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. "В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый с 16 сентября находится под стражей сроком на два месяца. Кроме того, по данным краевого СУСК, началась доследственная проверка информации в СМИ о систематическом избиении подростка в школе. На данный момент сам пострадавший и его представители об этом пока не заявляли, отмечают в прокуратуре.

https://ria.ru/20231019/vospitatel-1903735910.html

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брюховецкий район

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происшествия, брюховецкий район, краснодарский край, россия