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На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки - РИА Новости, 20.10.2023
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21:57 20.10.2023 (обновлено: 22:09 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/vzyskanie-1904264961.html
На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки
На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки - РИА Новости, 20.10.2023
На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки
Шесть сотрудников спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края получили дисциплинарные взыскания после драки между воспитанниками, в которой один из... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T21:57
2023-10-20T22:09
происшествия
брюховецкий район
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Шесть сотрудников спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края получили дисциплинарные взыскания после драки между воспитанниками, в которой один из подростков повредил селезенку, напавший на него ученик арестован на два месяца, сообщили в краевой прокуратуре. "По данным следствия, в середине сентября два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой. По данным надзорного ведомства, ему удалили селезёнку. Было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. "В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый с 16 сентября находится под стражей сроком на два месяца. Кроме того, по данным краевого СУСК, началась доследственная проверка информации в СМИ о систематическом избиении подростка в школе. На данный момент сам пострадавший и его представители об этом пока не заявляли, отмечают в прокуратуре.
https://ria.ru/20231019/vospitatel-1903735910.html
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происшествия, брюховецкий район, краснодарский край, россия
Происшествия, Брюховецкий район, Краснодарский край, Россия
На Кубани наказали сотрудников школы, где ученик лишился селезенки

На Кубани сотрудники спецшколы, где ученик лишился селезенки, получили взыскания

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Шесть сотрудников спецшколы в Брюховецком районе Краснодарского края получили дисциплинарные взыскания после драки между воспитанниками, в которой один из подростков повредил селезенку, напавший на него ученик арестован на два месяца, сообщили в краевой прокуратуре.
"По данным следствия, в середине сентября два воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения в станице Переясловская поссорились: 16-летней подросток нанес травму живота 15-летнему. Потерпевший был доставлен в районную больницу станицы Брюховецкой. По данным надзорного ведомства, ему удалили селезёнку. Было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (часть 1 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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"В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый с 16 сентября находится под стражей сроком на два месяца.
Кроме того, по данным краевого СУСК, началась доследственная проверка информации в СМИ о систематическом избиении подростка в школе. На данный момент сам пострадавший и его представители об этом пока не заявляли, отмечают в прокуратуре.
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