https://ria.ru/20231020/ukraina-1904100531.html

Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому

Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому - РИА Новости, 20.10.2023

Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше, написал Тед Снайдер в статье для издания The National... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:46

2023-10-20T12:46

2023-10-20T15:04

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше, написал Тед Снайдер в статье для издания The National Interest."С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше", — говорится в публикации. Автор обращает внимание на зарождающееся на Западе осознание того, что конфликт не только не закончится победой ВСУ, но и не заставит Москву уступить ключевым требованиям Киева за столом переговоров. "Украине все равно придется гарантировать нейтралитет, только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент (первых переговоров. — Прим. ред.) еще можно было сохранить", — отмечает Снайдер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904035398.html

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