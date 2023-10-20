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Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 20.10.2023 (обновлено: 15:04 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904100531.html
Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому
Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому - РИА Новости, 20.10.2023
Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше, написал Тед Снайдер в статье для издания The National... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:46
2023-10-20T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше, написал Тед Снайдер в статье для издания The National Interest."С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше", — говорится в публикации. Автор обращает внимание на зарождающееся на Западе осознание того, что конфликт не только не закончится победой ВСУ, но и не заставит Москву уступить ключевым требованиям Киева за столом переговоров. "Украине все равно придется гарантировать нейтралитет, только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент (первых переговоров. — Прим. ред.) еще можно было сохранить", — отмечает Снайдер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904035398.html
https://ria.ru/20231020/nevada-1904090550.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Подставили. В США раскрыли, какой удар нанес Вашингтон по Зеленскому

TNI: мир на Украине будет заключен на условиях России

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирный договор с Россией раньше, написал Тед Снайдер в статье для издания The National Interest.

"С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше", — говорится в публикации.
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Автор обращает внимание на зарождающееся на Западе осознание того, что конфликт не только не закончится победой ВСУ, но и не заставит Москву уступить ключевым требованиям Киева за столом переговоров.
"Украине все равно придется гарантировать нейтралитет, только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент (первых переговоров. — Прим. ред.) еще можно было сохранить", — отмечает Снайдер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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