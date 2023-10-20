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ВС России нанесли четыре удара по складам вооружения и цехам ВСУ за неделю
ВС России нанесли четыре удара по складам вооружения и цехам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.10.2023
ВС России нанесли четыре удара по складам вооружения и цехам ВСУ за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли четыре групповых удара по противнику высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожив, в частности, подразделения "Азова"* РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:30
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли четыре групповых удара по противнику высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожив, в частности, подразделения "Азова"* (запрещенное в России террористическое объединение) и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 14 по 20 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов"*, иностранных инструкторов и наемников".* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли четыре удара по складам вооружения и цехам ВСУ за неделю
ВС России нанесли четыре удара БПЛА по складам вооружения и цехам ВСУ за неделю
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли четыре групповых удара по противнику высокоточным оружием и беспилотниками, уничтожив, в частности, подразделения "Азова"* (запрещенное в России террористическое объединение) и иностранных наемников, сообщили
в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 14 по 20 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования "Азов"*, иностранных инструкторов и наемников".
* Запрещенная в России террористическая организация.