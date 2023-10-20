https://ria.ru/20231020/trotil-1904090379.html
США закупят у Польши тротил для производства снарядов для Украины
США закупят у Польши тротил для производства снарядов для Украины - РИА Новости, 20.10.2023
США закупят у Польши тротил для производства снарядов для Украины
США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на 1,5 миллиарда долларов для производства снарядов для Украины, сообщает Польская группа вооружений... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:12
2023-10-20T12:12
2023-10-20T12:13
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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на 1,5 миллиарда долларов для производства снарядов для Украины, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). Ранее сообщалось, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины. "Сухопутные войска США подписали контракты на сумму 1,5 миллиарда долларов с девятью компаниями из четырех стран, в том числе с химическим заводом Nitro-Chem из Быдгоща, входящим в состав Польской группы вооружений", - говорится в сообщении. Отмечается, что, данные контракты подписаны в связи с запланированным увеличением производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для поставок их на Украину. "Заказ связан с поставками боеприпасов в Вооруженные силы Украины. Взрывчатое вещество, необходимое для реализации производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров - это тротил, ключевым поставщиком которого для армии США является химический завод Nitro-Chem", - говорится в сообщении. По данным PGZ, контракт будет реализован в 2023-2026 годах. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, польша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Польша
США закупят у Польши тротил для производства снарядов для Украины
PGZ: США закупают тротил на $1,5 млрд для производства 155 мм снарядов для Киева
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости.
США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на 1,5 миллиарда долларов для производства снарядов для Украины, сообщает Польская группа вооружений (PGZ
).
Ранее сообщалось, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины.
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«
"Сухопутные войска США подписали контракты на сумму 1,5 миллиарда долларов с девятью компаниями из четырех стран, в том числе с химическим заводом Nitro-Chem из Быдгоща, входящим в состав Польской группы вооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, данные контракты подписаны в связи с запланированным увеличением производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для поставок их на Украину.
«
"Заказ связан с поставками боеприпасов в Вооруженные силы Украины. Взрывчатое вещество, необходимое для реализации производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров - это тротил, ключевым поставщиком которого для армии США является химический завод Nitro-Chem", - говорится в сообщении.
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По данным PGZ, контракт будет реализован в 2023-2026 годах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
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