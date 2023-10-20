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Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР - РИА Новости, 20.10.2023
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13:17 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sud-1904115673.html
Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР
Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР - РИА Новости, 20.10.2023
Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР
Суд в Калининградской области в открытом режиме приступил к рассмотрению дела по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:17
2023-10-20T13:17
без срока давности
калининградская область
россия
калининградский областной суд
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Суд в Калининградской области в открытом режиме приступил к рассмотрению дела по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), передает корреспондент РИА Новости. Категория заявления, поданного прокурором Калининградской области, - об установлении факта, имеющего юридическое значение. "По поручению генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова, прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, привлечению специалистов, показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области", - сказал заместитель прокурора области Евгений Процевский. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по ст. 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Председательствующий по делу – судья, председатель судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда Елена Чашина. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже семнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html
https://ria.ru/20230622/genotsid-1879788507.html
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калининградская область
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без срока давности, калининградская область, россия, калининградский областной суд, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)
Без срока давности, Калининградская область, Россия, Калининградский областной суд, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР

Калининградский облсуд начал рассмотрение дела по иску о геноциде народов СССР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Суд в Калининградской области в открытом режиме приступил к рассмотрению дела по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), передает корреспондент РИА Новости.
Категория заявления, поданного прокурором Калининградской области, - об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Работница колхоза имени Ильича с ребенком у развалин своего дома - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР
22 июня, 04:10
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"По поручению генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова, прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, привлечению специалистов, показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области", - сказал заместитель прокурора области Евгений Процевский.
Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).
Генеральная прокуратура ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В новых регионах начали собирать факты о геноциде народов СССР в годы войны
22 июня, 13:34
В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по ст. 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Председательствующий по делу – судья, председатель судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда Елена Чашина.
Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже семнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Сталин ни при чем: просто русским надоело платить и каяться
18 сентября, 08:00
 
Без срока давностиКалининградская областьРоссияКалининградский областной судПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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