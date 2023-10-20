https://ria.ru/20231020/sud-1904115673.html

Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР

Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР - РИА Новости, 20.10.2023

Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде народов СССР

Суд в Калининградской области в открытом режиме приступил к рассмотрению дела по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:17

2023-10-20T13:17

2023-10-20T13:17

без срока давности

калининградская область

россия

калининградский областной суд

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

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КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Суд в Калининградской области в открытом режиме приступил к рассмотрению дела по заявлению прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза на территории бывшей территории Восточной Пруссии (ныне Калининградская область), передает корреспондент РИА Новости. Категория заявления, поданного прокурором Калининградской области, - об установлении факта, имеющего юридическое значение. "По поручению генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова, прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, привлечению специалистов, показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области", - сказал заместитель прокурора области Евгений Процевский. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по ст. 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Председательствующий по делу – судья, председатель судебной коллегии по гражданским делам Калининградского областного суда Елена Чашина. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже семнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

https://ria.ru/20230622/genotsid-1879788507.html

https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

без срока давности, калининградская область, россия, калининградский областной суд, происшествия, великая отечественная война (1941-1945)