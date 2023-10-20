https://ria.ru/20231020/sport-1903954293.html

Россия закрывает большой спорт

Россия закрывает большой спорт - РИА Новости, 20.10.2023

Россия закрывает большой спорт

Вчера в Перми на форуме "Россия — спортивная держава" мы и мир наконец-то услышали главное: "Есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:04

аналитика

россия

спорт

олимпийские игры

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Вчера в Перми на форуме "Россия — спортивная держава" мы и мир наконец-то услышали главное: "Есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать, одна из них, безусловно, спорт и его объединяющая сила, в этом и смысл международных спортивных движений".О простых истинах легко забыть, когда практически одновременно становится известно, что в Париже, столице Олимпиады-2024, вовсю идут обыски — и в национальном оргкомитете Игр, и в аффилированных с ним четырех фирмах, которые отвечают за подготовку будущего открытия первенства. Обыски проводила финансовая прокуратура Франции в рамках расследования о коррупции и даже (ну такого просто не может быть!) взятках. Об этих шалостях, находящихся точно за рамками УК страны, которая только что руки не выкрутила всем, чтобы заполучить к себе ОИ-2024, сообщается сухо и где-то даже стыдливо.От имиджа парижской Олимпиады, подпорченного бесконечными забастовками, грудами неубранного мусора, нашествием крыс и клопов, а теперь получившего еще и коррупционное амбре, не осталось практически ничего. Кроме инклюзии, гендерной флюидности и гей-френдливости.К последним еще вернемся, поскольку самое время поговорить об отечественном спорте и о том, кому он нужен и зачем.Спорт — это естественное состояние человека и его тела, которому и требуется, и хочется движения. И вот здесь как раз крупные, средние да и совсем маленькие городки России могут дать несколько десятков очков вперед коллективному Западу, поскольку российский, русский спорт очень демократизировался. Им могут заниматься все. Маленькие и старенькие — хоть дома, подписавшись на блоги тренеров-физкультурников, хоть на улице. Летом, осенью, зимой и весной. Бегать, прыгать, танцевать, ходить в быстром темпе. В России стали доступными даже такие виды спорта, которые раньше считались "аристократическими". Занятия конным спортом — пожалуйста. Хотите поймать волну на серфе — и это вам устроят, был бы рядом водоем приличного размера. Теннис? Да на здоровье, только не переусердствуйте. Бег трусцой? Велосипедная прогулка? Поход выходного дня? Все что угодно в удобное время и за очень (если сравнивать с европейскими ценами) скромные деньги.Мы — спортивная нация, потому что спорт приносит здоровье, а здоровье в нашем климате — это важно.Физкультура, из которой и вышел большой, многомедальный и знаменитый на всех континентах российский спорт, — одна из фундаментальных ценностей нашей цивилизации.Войдя своей бодрой ватагой в сообщество всяческих международных федераций и комитетов, мы совершенно искренне полагали, что спорт действительно вне политики, а спортивные достижения — это прежде всего трудолюбие, выдержка, самоограничение.Выяснилось, что так считали только мы. Остальные, на словах толкуя об аполитичности спорта, его использовали как таран. Чтобы свести счеты именно на политической шахматной доске. Когда фигур не осталось, доску разбили, нам сказали, что "мы обманываем", протащили при этом сквозь строй юридических шпицрутенов, решив, что могут нам диктовать условия. Как выступать, кому выступать, в чем выступать и, главное, в случае победы — чтобы ни нашего флага, ни нашего гимна. С этого момента каждый житель планеты выучил наизусть начало Первого концерта Чайковского.Но наши мозги и душу (которые там называют "ментальностью") ни шпицрутены, ни сломанная доска, ни торговля с допуском-недопуском не изменили.Мы действительно как считали, так и считаем, что спорт велик тем, что объединяет, а большой спорт грандиозен потому, что объединяет всю планету. Мы абсолютно, пусть и по-старомодному нынче, полагаем, что выигрывает тот, кто пролил больше пота и крови, а не кого накачали гормонами, сделав из когда-то мужчин — бывших, как и из когда-то женщин — тоже бывших.Мы как думали, так и думаем, что мужик в гимнастическом купальнике с оборочками, прыгающий то с лентой, то с булавами, — смешон и жалок на помосте потому, что есть женские виды спорта, а есть — мужские. Так природа захотела. Почему — не наше дело. Для чего — не нам судить.Но нам придется решать рано или поздно, присоединяться ли к повестке, не имеющей отношения к спорту, но имеющей отношение к проталкиванию в большой спорт того, с чем мы не согласны и никогда согласны не будем. Ведь эта нынешняя редакция знаменитого девиза "Citius, altius, fortius — communiter" ("Быстрее, выше, сильнее — вместе") на самом деле про слом традиций олимпизма, одна из которых: выигрывает лучший из равных, а не лучший "по разнарядке". Пока эта разнарядка (еще одно знакомое слово) желательна, а потом станет и обязательной.Так вот, давайте честно спросим, что сейчас для страны важнее: здоровье социума, массовый спорт, физкультура, которую почему-то обзывают "фитнесом", или участие в событии на стопроцентно унизительных условиях, под девизом — чистой смехотурой, да еще с укусами клопов в виде бонуса?Зачем быть там, где нас гарантированно не любят и будут засуживать из-за несоответствия "разнарядке", если с гораздо большим успехом мы можем и состязания организовывать, и в них участвовать?И самое главное: зачем нам отдавать наши спортивные ценности и достижения в чужие руки, от которых дурно пахнет то ли дустом, которым морили клопов, то ли коррупцией. Ответ по большому счету очевиден.Нам нужен наш спорт. Нам нужен и спорт высоких достижений. Но на наших условиях. Когда выигрывает тот, кто пробежал быстрее, прыгнул выше и толкнул штангу сильнее. Без всяких "вместе", но с командой. Под аплодисменты благодарных зрителей и с награждением под гимн России.

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, спорт, олимпийские игры