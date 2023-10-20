https://ria.ru/20231020/skolkovo-1904197081.html

Дроздов: в партнерской сети "Сколково" более 2 тысяч контактов в 60 странах

Дроздов: в партнерской сети "Сколково" более 2 тысяч контактов в 60 странах - РИА Новости, 20.10.2023

Дроздов: в партнерской сети "Сколково" более 2 тысяч контактов в 60 странах

Партнерская сеть "Сколково" насчитывает более двух тысяч контактов в 60 странах, сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на Международном... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:46

2023-10-20T16:46

2023-10-20T16:46

россия

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Партнерская сеть "Сколково" насчитывает более двух тысяч контактов в 60 странах, сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023". Он выступил в рамках сессии "Особенности высокотехнологичного экспорта: барьеры и способы преодоления", участники которой обсудили перспективные способы выхода на зарубежные рынки и меры поддержки международной коммерциализации в текущей геополитической ситуации. Дроздов отметил, что в зависимости от области деятельности и географии компании выбирают различные форматы работы. "Спектр довольно широк: это и открытие представительств, и локализация производства. Например, резидент "Тион", который выпускает системы для очистки воздуха, создал крупный завод в Китае. Конечно, возможно и поглощение зарубежным инвестором: яркая страница в истории "Сколково" — покупка компанией Huawei нашего стартапа Vocord, разработчика системы распознавания лиц и видеоаналитики. Среди наиболее частых историй — продажа технологии иностранному партнеру: недавно один из стартапов, специализирующийся на создании вертикальных ферм, заключил сделку с индонезийской компанией и планирует установить 15 тысяч ферм по всей стране", — привели в пресс-службе Фонда слова Дроздова. Для оказания помощи технологическим компаниям при выходе на зарубежные рынки в "Сколково" существует ряд сервисов, в частности, образовательные проекты, знакомящие с экономической и культурной спецификой региона, а также содействие в поиске партнеров и организация B2B-встреч. "Другое важное направление деятельности Фонда — профильные аналитические исследования. Из необычных: для одного из наших клиентов проводился анализ потенциала продвижения металлических дверей со встроенным биометрическим замком в Бразилии и Индонезии", — заметил эксперт. Кроме того, Фонд предоставляет логистическую поддержку и сервисы для защиты интеллектуальной собственности, которая, как подчеркнул Дроздов, составляет основную долю в мировом капитале.

https://ria.ru/20231010/proekty-1901837771.html

https://ria.ru/20230927/skolkovo-1898952933.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, фонд "сколково"