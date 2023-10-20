Свыше 950 тюменских детей стали участниками проекта по реабилитации
В Тюменской области свыше 950 детей стали участниками проекта по реабилитации
Город Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Пилотный федеральный проект для отработки комплексного подхода к реабилитации детей с инвалидностью с июня 2022 года реализуется в Тюменской области, за это время курс комплексной реабилитации и абилитации прошли более 950 детей-инвалидов, сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее губернатор Александр Моор рассказал, что участвующие в проекте тюменские семьи, где ребенку впервые установлена инвалидность, получают электронные сертификаты, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Деньги на оплату выделяются из федерального бюджета. По словам Моора, родителям программа нравится, они считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами.
"С начала реализации проекта в июне 2022 года курс комплексной реабилитации и абилитации в Тюменской области прошли более 950 детей-инвалидов. В проекте принимают участие десять организаций, две из которых – некоммерческие", – следует из сообщения пресс-службы.
Летом 2023 года реализацию проекта в Тюмени высоко оценил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он отметил, что специалисты профессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогают министерству адаптировать методические рекомендации на основе практики и подтверждают, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей.
На недавнем пленарном заседании в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова также отметила работу региона в этом направлении. Она сообщила, что правительство РФ утвердило концепцию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей с инвалидностью, а также план ее реализации до 2025 года. В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на создание по всей стране системы комплексной реабилитации и охвата всех детей с инвалидностью качественными реабилитационными услугами.