https://ria.ru/20231020/pyatigorsk-1904220122.html
В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья
В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья - РИА Новости, 20.10.2023
В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил в Пятигорске ключи от 63 квартир гражданам – переселенцам из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:56
2023-10-20T17:56
2023-10-20T17:56
ставропольский край
пятигорск
жилье
владимир владимиров
кисловодск
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил в Пятигорске ключи от 63 квартир гражданам – переселенцам из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Решение вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья — задача, поставленная перед нами президентом. И мы постепенно исполняем инициированную им программу. Работа идет не только в Пятигорске, но и Кисловодске, Георгиевске, Минеральных Водах, Ессентуках, Ставрополе. И эта работа будет продолжена в дальнейшем", — сказал в своем приветствии Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Новый многоквартирный дом по улице Пальмиро Тольятти построен в рамках реализации первого этапа краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2023 годах". В него переселятся граждане из шести подлежащих расселению многоквартирных домов. Кроме того, в настоящее время на улице Пальмиро Тольятти ведется строительство еще двух домов для участников программы переселения. Строительная готовность одного из них, рассчитанного на 80 квартир, составляет уже более 75%. В новостройку планируется переселить 163 человека. Готовность еще одного здания составляет 23%. На данный момент рабочие продолжают возведение стен будущего многоэтажного дома. Он предназначен для 185 граждан, проживающих сейчас в аварийном жилье. В пресс-службе отметили, что всего с 2019 года в Ставропольском крае из аварийного жилфонда общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров переехали более 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20231016/stavropole-1903018460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятигорск, жилье, владимир владимиров, кисловодск
Ставропольский край, Пятигорск, Жилье, Владимир Владимиров, Кисловодск
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил в Пятигорске ключи от 63 квартир гражданам – переселенцам из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья — задача, поставленная перед нами президентом. И мы постепенно исполняем инициированную им программу. Работа идет не только в Пятигорске, но и Кисловодске
, Георгиевске
, Минеральных Водах
, Ессентуках
, Ставрополе
. И эта работа будет продолжена в дальнейшем", — сказал в своем приветствии Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
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Новый многоквартирный дом по улице Пальмиро Тольятти построен в рамках реализации первого этапа краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2023 годах". В него переселятся граждане из шести подлежащих расселению многоквартирных домов.
Кроме того, в настоящее время на улице Пальмиро Тольятти ведется строительство еще двух домов для участников программы переселения. Строительная готовность одного из них, рассчитанного на 80 квартир, составляет уже более 75%. В новостройку планируется переселить 163 человека. Готовность еще одного здания составляет 23%. На данный момент рабочие продолжают возведение стен будущего многоэтажного дома. Он предназначен для 185 граждан, проживающих сейчас в аварийном жилье.
В пресс-службе отметили, что всего с 2019 года в Ставропольском крае из аварийного жилфонда общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров переехали более 1 тысячи человек.