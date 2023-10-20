https://ria.ru/20231020/pyatigorsk-1904220122.html

В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья

В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья - РИА Новости, 20.10.2023

В Пятигорске вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил в Пятигорске ключи от 63 квартир гражданам – переселенцам из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:56

2023-10-20T17:56

2023-10-20T17:56

ставропольский край

пятигорск

жилье

владимир владимиров

кисловодск

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вручил в Пятигорске ключи от 63 квартир гражданам – переселенцам из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Решение вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья — задача, поставленная перед нами президентом. И мы постепенно исполняем инициированную им программу. Работа идет не только в Пятигорске, но и Кисловодске, Георгиевске, Минеральных Водах, Ессентуках, Ставрополе. И эта работа будет продолжена в дальнейшем", — сказал в своем приветствии Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Новый многоквартирный дом по улице Пальмиро Тольятти построен в рамках реализации первого этапа краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2023 годах". В него переселятся граждане из шести подлежащих расселению многоквартирных домов. Кроме того, в настоящее время на улице Пальмиро Тольятти ведется строительство еще двух домов для участников программы переселения. Строительная готовность одного из них, рассчитанного на 80 квартир, составляет уже более 75%. В новостройку планируется переселить 163 человека. Готовность еще одного здания составляет 23%. На данный момент рабочие продолжают возведение стен будущего многоэтажного дома. Он предназначен для 185 граждан, проживающих сейчас в аварийном жилье. В пресс-службе отметили, что всего с 2019 года в Ставропольском крае из аварийного жилфонда общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров переехали более 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903018460.html

пятигорск

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пятигорск, жилье, владимир владимиров, кисловодск