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В Севастополе предварительно сбили ракету - РИА Новости, 20.10.2023
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18:13 20.10.2023 (обновлено: 18:17 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/pvo-1904225130.html
В Севастополе предварительно сбили ракету
В Севастополе предварительно сбили ракету - РИА Новости, 20.10.2023
В Севастополе предварительно сбили ракету
В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:13
2023-10-20T18:17
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал Развожаев.По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.
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севастополь
Севастополь
В Севастополе предварительно сбили ракету

В Севастополе в районе Любимовки предварительно сбили ракету

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск.
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Вчера, 17:12
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал Развожаев.
По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.
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