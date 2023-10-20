https://ria.ru/20231020/pvo-1904225130.html
В Севастополе предварительно сбили ракету
В Севастополе предварительно сбили ракету - РИА Новости, 20.10.2023
В Севастополе предварительно сбили ракету
В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:13
2023-10-20T18:13
2023-10-20T18:17
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал Развожаев.По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.
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севастополь
В Севастополе предварительно сбили ракету
В Севастополе в районе Любимовки предварительно сбили ракету
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал Развожаев.
По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.
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