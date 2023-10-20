https://ria.ru/20231020/pvo-1904225130.html

В Севастополе предварительно сбили ракету

В Севастополе предварительно сбили ракету - РИА Новости, 20.10.2023

В Севастополе предварительно сбили ракету

В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:13

2023-10-20T18:13

2023-10-20T18:17

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В Севастополе работает система ПВО, предварительно, над морем в районе Любимовки сбита ракета, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушная тревога зазвучала в Севастополе в пятницу в 17.27 по мск."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита ракета", - написал Развожаев.По его словам, все службы продолжают контроль обстановки.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

севастополь

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севастополь