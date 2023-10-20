https://ria.ru/20231020/pozitsiya-1904170284.html

В парламенте Йемена поддержали позицию России по остановке эскалации в Газе

В парламенте Йемена поддержали позицию России по остановке эскалации в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

В парламенте Йемена поддержали позицию России по остановке эскалации в Газе

Глава либерального блока в Палате представителей (парламенте) Йемена Абдо Бишр поддержал позицию России относительно палестино-израильского конфликта, нарушений РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:29

2023-10-20T15:29

2023-10-20T15:29

в мире

израиль

россия

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Глава либерального блока в Палате представителей (парламенте) Йемена Абдо Бишр поддержал позицию России относительно палестино-израильского конфликта, нарушений прав палестинского народа в секторе Газа, ее усилий по урегулированию и стремлению положить конец американской гегемонии и однополярной системе. "Мы высоко ценим российскую позицию, ее парламента и властей за то, что они отстаивают правду. Мы выступаем против позиции США и ряда европейских стран, которые поддерживают ложь, сторонников и участников отвратительных преступлений против палестинцев, включая убийства и разрушение домов, нападения на больницы, убежища для перемещенных лиц, религиозные учреждения, а также блокаду сектора Газа, насильственное перемещение и этнические чистки среди народа Палестины", - сказал йеменский парламентарий, комментируя призыв российской Госдумы к международным межпарламентским организациям и парламентам разных стран остановить кровопролитие и эскалацию палестино-израильского конфликта. "Эти преступления против женщин, детей, гражданских лиц совершаются на глазах у всего мира и с благословения американского руководства и некоторых европейских стран", - отметил Бишр, который возглавляет комитет по СМИ, культуре и туризму Палаты представителей в Сане. Он указал, что "Россия, несмотря на свою озабоченность войной с Украиной и противостоянием однополярной политике была первой, которая осудила и отвергла геноцид и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа". При этом йеменский парламентарий призвал Россию "играть более важную роль на Ближнем Востоке, включая возрождение мирного процесса а и отстаивание принципа сосуществования двух государств и права палестинцев жить достойно в своем независимом государстве с Иерусалимом в качестве столицы". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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в мире, израиль, россия, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа