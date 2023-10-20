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Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3" - РИА Новости, 20.10.2023
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17:32 20.10.2023 (обновлено: 17:34 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/platforma-1904210630.html
Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"
Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3" - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подходы применительно к деятельности консультативной региональной... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:32
2023-10-20T17:34
россия
азербайджан
москва
джейхун байрамов
сергей лавров
мид ирана
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", сообщили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении дипведомства о телефоном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана. В начале декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
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россия, азербайджан, москва, джейхун байрамов, сергей лавров, мид ирана
Россия, Азербайджан, Москва, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, МИД Ирана
Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"

Лавров и Байрамов обсудили подходы к деятельности региональной платформы "3+3"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Джейхун Байрамов
Сергей Лавров и Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении дипведомства о телефоном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.
В начале декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
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РоссияАзербайджанМоскваДжейхун БайрамовСергей ЛавровМИД Ирана
 
 
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