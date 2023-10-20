https://ria.ru/20231020/platforma-1904210630.html

Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"

Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3" - РИА Новости, 20.10.2023

Лавров и Байрамов обсудили подходы региональной платформы "3+3"

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подходы применительно к деятельности консультативной региональной... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:32

2023-10-20T17:32

2023-10-20T17:34

россия

азербайджан

москва

джейхун байрамов

сергей лавров

мид ирана

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", сообщили в МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы "3+3", - говорится в сообщении дипведомства о телефоном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана. В начале декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

россия

азербайджан

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россия, азербайджан, москва, джейхун байрамов, сергей лавров, мид ирана