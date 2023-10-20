https://ria.ru/20231020/palestina-1904192955.html

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября - РИА Новости, 20.10.2023

Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября

Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:33

2023-10-20T16:33

2023-10-20T16:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 20 окт - РИА Новости. Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило постпредство Бразилии при ООН журналистам."Председатель Совета безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября. Это объявление последовало вслед за применением вето (Соединенными Штатами - ред.) по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", - сказано в сообщении.Проведения спецсессии запросили Россия, Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.

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Кирилл Волков

в мире, палестина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году