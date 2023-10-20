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Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября - РИА Новости, 20.10.2023
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16:33 20.10.2023 (обновлено: 16:49 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/palestina-1904192955.html
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября - РИА Новости, 20.10.2023
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября
Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:33
2023-10-20T16:49
в мире
палестина
россия
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило постпредство Бразилии при ООН журналистам."Председатель Совета безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября. Это объявление последовало вслед за применением вето (Соединенными Штатами - ред.) по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", - сказано в сообщении.Проведения спецсессии запросили Россия, Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, палестина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине откроется 23 октября

Спецсессия ГА ООН по Палестине, запрошенная Россией, откроется 23 октября

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины, запрошенная в том числе Россией, откроется 23 октября, сообщило постпредство Бразилии при ООН журналистам.
"Председатель Совета безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября. Это объявление последовало вслед за применением вето (Соединенными Штатами - ред.) по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", - сказано в сообщении.
Проведения спецсессии запросили Россия, Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В миреПалестинаРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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