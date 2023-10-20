https://ria.ru/20231020/ogon-1904174994.html

Источник: ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке

Источник: ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.10.2023

Источник: ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке

ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:39

2023-10-20T15:39

2023-10-20T16:36

в мире

евросоюз

израиль

ближний восток

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. ЕС пока не готов призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы слышали, как партнеры призывают к прекращению огня, в частности ООН, но мы пока наблюдаем за развитием ситуации", - пояснил источник, отвечая на вопрос о том, когда ЕС будет готов призвать к прекращению огня.

израиль

ближний восток

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в мире, евросоюз, израиль, ближний восток, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году