https://ria.ru/20231020/obschestvo-1904022821.html
Доктор Рошаль вернулся к работе
Доктор Рошаль вернулся к работе - РИА Новости, 20.10.2023
Доктор Рошаль вернулся к работе
Доктор Леонид Рошаль после болезни вернулся к работе и принимает участие в публичном мероприятии - съезде союза "Национальная медицинская палата", передает... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:25
2023-10-20T10:25
2023-10-20T10:25
общество
москва
леонид рошаль
национальная медицинская палата
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доктор Леонид Рошаль после болезни вернулся к работе и принимает участие в публичном мероприятии - съезде союза "Национальная медицинская палата", передает корреспондент РИА Новости. В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" проходит в Москве. Его основная тема - участие профессиональных и территориальных некоммерческих медицинских организаций в решении проблем российского здравоохранения. Рошаль является президентом Национальной медицинской палаты.
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общество, москва, леонид рошаль, национальная медицинская палата
Общество, Москва, Леонид Рошаль, Национальная медицинская палата
Доктор Рошаль вернулся к работе
Доктор Рошаль вернулся к работе и принимает участие в съезде Нацмедпалаты
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доктор Леонид Рошаль после болезни вернулся к работе и принимает участие в публичном мероприятии - съезде союза "Национальная медицинская палата", передает корреспондент РИА Новости.
В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно.
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" проходит в Москве. Его основная тема - участие профессиональных и территориальных некоммерческих медицинских организаций в решении проблем российского здравоохранения.
Рошаль является президентом Национальной медицинской палаты.