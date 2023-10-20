https://ria.ru/20231020/obschestvo-1904022821.html

Доктор Рошаль вернулся к работе

Доктор Рошаль вернулся к работе - РИА Новости, 20.10.2023

Доктор Рошаль вернулся к работе

Доктор Леонид Рошаль после болезни вернулся к работе и принимает участие в публичном мероприятии - съезде союза "Национальная медицинская палата", передает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:25

2023-10-20T10:25

2023-10-20T10:25

общество

москва

леонид рошаль

национальная медицинская палата

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Доктор Леонид Рошаль после болезни вернулся к работе и принимает участие в публичном мероприятии - съезде союза "Национальная медицинская палата", передает корреспондент РИА Новости. В конце февраля сообщалось, что Рошаль был госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно. Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" проходит в Москве. Его основная тема - участие профессиональных и территориальных некоммерческих медицинских организаций в решении проблем российского здравоохранения. Рошаль является президентом Национальной медицинской палаты.

https://ria.ru/20230427/roshal-1868056004.html

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общество, москва, леонид рошаль, национальная медицинская палата