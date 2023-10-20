https://ria.ru/20231020/natsmedpalata-1904046430.html
Путин приветствовал участников съезда "Национальная медицинская палата"
Путин приветствовал участников съезда "Национальная медицинская палата" - РИА Новости, 20.10.2023
Путин приветствовал участников съезда "Национальная медицинская палата"
Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения, поднимаемые союзом вопросы имеют РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:07
2023-10-20T11:07
2023-10-20T11:07
общество
россия
владимир путин
национальная медицинская палата
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения, поднимаемые союзом вопросы имеют общенациональное значение, сообщил президент России Владимир Путин. Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве. "За прошедшие годы Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из наиболее крупных и авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения. Вопросы, которые поднимаются на ваших форумах, имеют без преувеличения общенациональное значение", - говорится в приветствии Путина участникам съезда Нацмедпалаты. Он подчеркнул, что Нацмедпалата уделяет внимание вопросам медицинской науки, продвижению ценностей активного образа жизни и физической культуры, подготовке квалифицированных специалистов, совершенствованию профильного законодательства, а также сохранению и укреплению здоровья граждан, демографическому развитию, поддержке семьи, материнства и детства, обеспечению экологического благополучия. Свое приветствие участникам съезда направил также премьер-министр России Михаил Мишустин, который отметил, что народосбережение, здоровье и благополучие людей - это приоритет государственной политики. "Съезд Нацмедпалаты объединяет известнейших врачей, учёных, представителей государственной власти, а также региональных ассоциаций, общественных организаций. На этой крупнейшей дискуссионной площадке подводятся итоги, идёт обмен опытом, обсуждение актуальных профессиональных вопросов",- добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231020/obschestvo-1904022821.html
https://ria.ru/20230623/rospatent-1879902252.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, национальная медицинская палата
Общество, Россия, Владимир Путин, Национальная медицинская палата
Путин приветствовал участников съезда "Национальная медицинская палата"
Путин: Нацмедпалата зарекомендовала себя авторитетным общественным объединением
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения, поднимаемые союзом вопросы имеют общенациональное значение, сообщил президент России Владимир Путин.
Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" проходит в Москве
.
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"За прошедшие годы Национальная медицинская палата зарекомендовала себя как одно из наиболее крупных и авторитетных общественных объединений в сфере здравоохранения. Вопросы, которые поднимаются на ваших форумах, имеют без преувеличения общенациональное значение", - говорится в приветствии Путина участникам съезда Нацмедпалаты. Он подчеркнул, что Нацмедпалата уделяет внимание вопросам медицинской науки, продвижению ценностей активного образа жизни и физической культуры, подготовке квалифицированных специалистов, совершенствованию профильного законодательства, а также сохранению и укреплению здоровья граждан, демографическому развитию, поддержке семьи, материнства и детства, обеспечению экологического благополучия.
Свое приветствие участникам съезда направил также премьер-министр России Михаил Мишустин
, который отметил, что народосбережение, здоровье и благополучие людей - это приоритет государственной политики.
"Съезд Нацмедпалаты объединяет известнейших врачей, учёных, представителей государственной власти, а также региональных ассоциаций, общественных организаций. На этой крупнейшей дискуссионной площадке подводятся итоги, идёт обмен опытом, обсуждение актуальных профессиональных вопросов",- добавил Мишустин.
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