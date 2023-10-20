https://ria.ru/20231020/melikov-1904115269.html
Меликов раскритиковал дагестанских чиновников, которые ездят с охраной
Меликов раскритиковал дагестанских чиновников, которые ездят с охраной - РИА Новости, 20.10.2023
Меликов раскритиковал дагестанских чиновников, которые ездят с охраной
Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из совещаний раскритиковал местных чиновников, которые ездят с охраной, и предложил им чаще ходить пешком и общаться с... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:16
2023-10-20T13:16
2023-10-20T13:16
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из совещаний раскритиковал местных чиновников, которые ездят с охраной, и предложил им чаще ходить пешком и общаться с людьми. "А вас от кого охраняют-то? Не могу понять, от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди какая-то машина с охраной… "Подвезите меня к дому правительства!". А что вам через площадь-то не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам на самом деле претензии предъявит, а может, наоборот, "спасибо" скажет", - говорит Меликов на видео, которое в пятницу было опубликовано в Telegram-канале администрации главы республики. Также руководитель региона отметил, что в Москве он ездит в такси, и рассказал, как однажды таксист из Дагестана спросил, почему он передвигается без охраны. "Я (этому таксисту) говорю: "Ты мне что сделаешь, если я сейчас с тобой в машину сяду?", - улыбаясь, процитировал Меликов свой ответ. В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что видео было сделано на заседании комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики.
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сергей меликов, россия
Меликов раскритиковал дагестанских чиновников, которые ездят с охраной
Меликов предложил дагестанским чиновникам чаще ходить пешком и общаться с людьми
МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов на одном из совещаний раскритиковал
местных чиновников, которые ездят с охраной, и предложил им чаще ходить пешком и общаться с людьми.
"А вас от кого охраняют-то? Не могу понять, от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди какая-то машина с охраной… "Подвезите меня к дому правительства!". А что вам через площадь-то не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам на самом деле претензии предъявит, а может, наоборот, "спасибо" скажет", - говорит Меликов на видео, которое в пятницу было опубликовано в Telegram-канале администрации главы республики.
Также руководитель региона отметил, что в Москве он ездит в такси, и рассказал, как однажды таксист из Дагестана спросил, почему он передвигается без охраны.
"Я (этому таксисту) говорю: "Ты мне что сделаешь, если я сейчас с тобой в машину сяду?", - улыбаясь, процитировал Меликов свой ответ.
В пресс-службе главы Дагестана уточнили РИА Новости, что видео было сделано на заседании комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики.
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