https://ria.ru/20231020/lavrov-1904103847.html
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров
Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:58
2023-10-20T12:58
2023-10-20T12:58
сергей лавров
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903825843_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_efb45e06b281358211144e30bc4ec1d9.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов", - сказал Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1". Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не планирует создать военный союз с Китаем и КНДР, министр отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании".
https://ria.ru/20231020/konsensus-1903969500.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903825843_90:0:1227:853_1920x0_80_0_0_e4a2415cf574830d2bc620c70225b09b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Сергей Лавров, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров
Лавров: Россия и КНДР дружат только ради продвижения интересных проектов