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Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023
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12:58 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/lavrov-1904103847.html
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров
Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:58
2023-10-20T12:58
сергей лавров
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов", - сказал Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1". Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не планирует создать военный союз с Китаем и КНДР, министр отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании".
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сергей лавров, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Сергей Лавров, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров

Лавров: Россия и КНДР дружат только ради продвижения интересных проектов

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов", - сказал Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".
Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не планирует создать военный союз с Китаем и КНДР, министр отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании".
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Сергей ЛавровРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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