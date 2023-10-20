https://ria.ru/20231020/lavrov-1904103847.html

Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров

Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2023

Россия и КНДР дружат не против кого-то, заявил Лавров

Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:58

2023-10-20T12:58

2023-10-20T12:58

сергей лавров

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и КНДР дружат не против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ни с кем не дружим против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов", - сказал Лавров в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1". Отвечая на вопрос журналиста, почему Россия не планирует создать военный союз с Китаем и КНДР, министр отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ни раз говорили, что "наши отношения крепче и эффективнее, чем военные союзы в их классическом понимании".

https://ria.ru/20231020/konsensus-1903969500.html

россия

китай

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2023

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сергей лавров, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин