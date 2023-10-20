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Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен - РИА Новости, 20.10.2023
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен
Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:02
2023-10-20T17:02
2023-10-20T17:02
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию города. "Человек, который ранее в этом месяце врезался на машине в китайское консульство, имел при себе арбалет со стрелами и размахивал ножом перед полицейскими перед тем, как его убил сержант полиции", - передает агентство, ссылаясь на полицию. Американские правоохранители 10 октября сообщали, что автомобиль въехал в вестибюль консульства КНР в Сан-Франциско. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он скончался. Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.
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в мире, авто, китай, сан-франциско, сша, происшествия
В мире, Авто, Китай, Сан-Франциско, США, Происшествия
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен
AP: врезавшийся на машине в консульство КНР в США имел при себе нож и арбалет