https://ria.ru/20231020/knr-1904201746.html

Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен

Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен - РИА Новости, 20.10.2023

Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен

Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:02

2023-10-20T17:02

2023-10-20T17:02

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию города. "Человек, который ранее в этом месяце врезался на машине в китайское консульство, имел при себе арбалет со стрелами и размахивал ножом перед полицейскими перед тем, как его убил сержант полиции", - передает агентство, ссылаясь на полицию. Американские правоохранители 10 октября сообщали, что автомобиль въехал в вестибюль консульства КНР в Сан-Франциско. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он скончался. Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.

https://ria.ru/20231011/vzyatki-1901905249.html

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в мире, авто, китай, сан-франциско, сша, происшествия