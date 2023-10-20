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Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен - РИА Новости, 20.10.2023
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17:02 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/knr-1904201746.html
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен - РИА Новости, 20.10.2023
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен
Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:02
2023-10-20T17:02
в мире
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китай
сан-франциско
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происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию города. "Человек, который ранее в этом месяце врезался на машине в китайское консульство, имел при себе арбалет со стрелами и размахивал ножом перед полицейскими перед тем, как его убил сержант полиции", - передает агентство, ссылаясь на полицию. Американские правоохранители 10 октября сообщали, что автомобиль въехал в вестибюль консульства КНР в Сан-Франциско. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он скончался. Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.
https://ria.ru/20231011/vzyatki-1901905249.html
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в мире, авто, китай, сан-франциско, сша, происшествия
В мире, Авто, Китай, Сан-Франциско, США, Происшествия
Врезавшийся в консульство Китая в Сан-Франциско был вооружен

AP: врезавшийся на машине в консульство КНР в США имел при себе нож и арбалет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКонсульство КНР в США
Консульство КНР в США - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Консульство КНР в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Человек, врезавшийся на машине в консульство Китая в американском Сан-Франциско, имел при себе нож и арбалет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию города.
"Человек, который ранее в этом месяце врезался на машине в китайское консульство, имел при себе арбалет со стрелами и размахивал ножом перед полицейскими перед тем, как его убил сержант полиции", - передает агентство, ссылаясь на полицию.
Американские правоохранители 10 октября сообщали, что автомобиль въехал в вестибюль консульства КНР в Сан-Франциско. Полицейские открыли по подозреваемому огонь и нанесли ему ранения. Парамедики и правоохранители затем оказали ему первую помощь и отправили его в ближайшую больницу, где он скончался. Генеральное консульство Китая в Сан-Франциско сообщило, что сделало серьезное представление США из-за инцидента с повреждением здания автомобилем и потребовало у американской стороны как можно скорее выяснить реальную картину произошедшего.
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