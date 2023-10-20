https://ria.ru/20231020/kazakhstan-1904119819.html

В Астане сообщили о приезде более 40 тысяч россиян в Казахстан за полгода

В Астане сообщили о приезде более 40 тысяч россиян в Казахстан за полгода - РИА Новости, 20.10.2023

В Астане сообщили о приезде более 40 тысяч россиян в Казахстан за полгода

Чуть более 40 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана за первые шесть месяцев 2023 года, за полный 2022 год показатель находился на уровне 63 тысяч... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:28

2023-10-20T13:28

2023-10-20T13:28

казахстан

экономика

россия

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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Чуть более 40 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана за первые шесть месяцев 2023 года, за полный 2022 год показатель находился на уровне 63 тысяч граждан, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты населения республики. "На территорию Республики Казахстан за шесть месяцев 2023 года с целью "на работу" въехали из Армении 1 778 человек, Беларуси – 1 057, Кыргызстана – 8 374, России – 40 895", - говорится в ответе на запрос агентства. Отмечается, что в 2022 году с целью работы в Казахстан въехали 63 345 россиян. В минтруда пояснили, что в основном граждане Евразийского экономического союза работают в республике в приоритетных отраслях экономики по узкопрофильным профессиям. Это менеджеры промышленного производства, специалисты в области консалтинга, финансового и страхового рынков, интернет технологий и IT-сектора. Что касается казахстанцев, то в первом полугодии на работу в Россию выехали 25 515 граждан республики, в Киргизию - 1 203 человека, в Армению – 154, в Белоруссию - 133.

https://ria.ru/20230217/pomsch-1852594051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, экономика, россия