https://ria.ru/20231020/izrail-1904233006.html

Наземная операция Израиля в секторе Газа осложнит ситуацию, заявили в Иране

Наземная операция Израиля в секторе Газа осложнит ситуацию, заявили в Иране - РИА Новости, 20.10.2023

Наземная операция Израиля в секторе Газа осложнит ситуацию, заявили в Иране

Проведение Израилем наземной операции в Газе усложнит ситуацию, такое мнение высказал в ходе телефонного разговора с иракским коллегой Сабетом Мухаммадом Саидом РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:37

2023-10-20T18:37

2023-10-20T18:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Проведение Израилем наземной операции в Газе усложнит ситуацию, такое мнение высказал в ходе телефонного разговора с иракским коллегой Сабетом Мухаммадом Саидом министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. "Ввод военных этого (израильского – ред.) режима в Газу и проведение наземной операции осложнит ситуацию с гуманитарной точки зрения и с точки зрения безопасности", – приводит слова главы минобороны Ирана агентство Tasnim. Аштиани подчеркнул, что "преступления израильского режима против жителей Газы продолжаются 75 лет при поддержке западных стран и США", и "по мнению Исламской Республики Иран, операция "Потоп Аль-Аксы" и действия боевиков ХАМАС осуществляются в рамках законной обороны и противодействия оккупации Палестины, которая сопровождалась нарушением прав… палестинского народа". Бригадный генерал отметил, что наложение Соединенными Штатами Америки вето на резолюцию о прекращении огня выступает в качестве "лицензии на убийство большего числа угнетенного палестинцев", а продолжение блокады Газы и невыдача разрешения на отправку гуманитарной помощи приведет к гуманитарной катастрофе. На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, иран, линда томас-гринфилд, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году