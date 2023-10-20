https://ria.ru/20231020/initsiativy-1904040959.html

Эксперт: инициативы по Ближнему Востоку укрепят авторитет России и Китая

Эксперт: инициативы по Ближнему Востоку укрепят авторитет России и Китая - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт: инициативы по Ближнему Востоку укрепят авторитет России и Китая

Совместные инициативы России и Китая по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских мирных переговоров могут укрепить... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:00

2023-10-20T11:00

2023-10-20T11:00

израиль

китай

россия

василий кашин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совместные инициативы России и Китая по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских мирных переговоров могут укрепить авторитет стран в арабском мире, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ранее специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым заявил, что Китай готов поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы способствовать скорейшей деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и возобновлению палестино-израильских мирных переговоров. "Китай и Россия выступают фактически с идентичных позиций, обе страны заявляют о необходимости скорейшего прекращения огня и что выход из этой ситуации возможен только по пути создания двух государств: Израиля и Палестины. Несмотря на то, что они не принимают сторону, обе страны критикуют Израиль за слишком жесткие действия", - сообщил эксперт. По словам Кашина, позиция Москвы и Пекина "не будет воспринята Израилем и его западными союзниками", так как страны Запада занимают позицию однозначной поддержки Израиля. "Такая координация поможет укрепить авторитет России и Китая в арабском мире", - резюмировал он. Как отмечает эксперт, Россия и Китай могут усилить координацию в международных организациях по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта, предложить совместные инициативы в рамках ООН. "Россия и Китай могут сформировать определенную инициативу коалиции развивающихся стран, поскольку у обеих стран дипломатические возможности именно с незападными государствами. Это позволит создавать значительную базу поддержки, а также может создавать давление на Израиль и на Запад", - добавил Кашин. А вот участие Вашингтона в совместных инициативах Москвы и Пекина, по мнению эксперта, остается маловероятным. Это связано с однозначной поддержкой Израиля со стороны США, а также с "разрушенными отношениями" Москвы и Вашингтона и быстро деградирующими связями между КНР и США. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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израиль, китай, россия, василий кашин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире