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В ООН назвали доставку гумпомощи вопросом жизни и смерти для детей в Газе

В ООН назвали доставку гумпомощи вопросом жизни и смерти для детей в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

В ООН назвали доставку гумпомощи вопросом жизни и смерти для детей в Газе

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа стала вопросом жизни и смерти для детей на этой территории где запасы воды, продуктов питания, медикаментов и топлива РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T21:29

2023-10-20T21:29

2023-10-20T21:29

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ЖЕНЕВА, 20 окт - РИА Новости. Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа стала вопросом жизни и смерти для детей на этой территории где запасы воды, продуктов питания, медикаментов и топлива заканчиваются, говорится в публикации на X-аккаунте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "Доставка помощи - это вопрос жизни и смерти для детей в Газе. Вода, продукты питания, медикаменты, топливо и другие предметы первой необходимости заканчиваются. ЮНИСЕФ отправил жизненно важные грузы в Египет недалеко от КПП (Рафах - ред.) в Газу, но нам нужна немедленная гуманитарная пауза и срочный доступ", - сказано в сообщении. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первые поставки гуманитарной помощи в Газу через "Рафах", вероятно, могут начаться в пятницу, 20 октября. Египетский телеканал Al-Qahera News писал, что КПП откроется в пятницу. При этом телеканал CNN позднее сообщил, что доставка помощи в пятницу маловероятна. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что некоторые условия препятствуют доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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