https://ria.ru/20231020/evakuatsiya-1904127869.html

В Кремле заявили о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа

В Кремле заявили о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа - РИА Новости, 20.10.2023

В Кремле заявили о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о готовности России эвакуировать своих граждан из сектора Газа, заявил, что ведется работа по определению... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:41

2023-10-20T13:41

2023-10-20T14:05

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о готовности России эвакуировать своих граждан из сектора Газа, заявил, что ведется работа по определению желающих уехать, российская сторона будет действовать по ситуации."В настоящий момент наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много - их может быть даже больше тысячи - наших сограждан, тех, кто имеет российское гражданство и жизнь кого потенциально находится под угрозой", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что делает Москва, чтобы обезопасить граждан РФ в секторе Газа.По его словам, эта угроза кратно возрастет, если армия Израиля начнет наземную операцию."Далеко не все из них хотят быть эвакуированными, далеко не все из них выходят на связь с нашими загранучреждениями. В данном случае наши дипломаты проявляют максимум, возможный максимум усилий для того, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть, об этом говорил Путин в Китае, возможности есть, работа ведется, будем действовать по ситуации. Вы видите, ситуация меняется пока, к сожалению, не в лучшую сторону и весьма динамично", - пояснил Песков.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/izrail-1903586240.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, дмитрий песков