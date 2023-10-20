https://ria.ru/20231020/bayden-1903967844.html
Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву
Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву - РИА Новости, 20.10.2023
Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:09
2023-10-20T00:09
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине, сообщили в Белом доме. "Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку Соединенными Штатами обороны Украины", - говорится в распространенном заявлении. Как отмечается, в рамках звонка стороны обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением президента США к американскому народу. В четверг американский президент выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины из Овального кабинета Белого дома. Начало выступления запланировано на 20.00 по местному времени (3.00 мск пятницы). Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву
Байден заявил Зеленскому, что обе партии поддерживают продолжение помощи Киеву