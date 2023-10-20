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Финская полиция рассказала о расследовании ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 20.10.2023
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17:20 20.10.2023 (обновлено: 17:34 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904207036.html
Финская полиция рассказала о расследовании ЧП на Balticconnector
Финская полиция рассказала о расследовании ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 20.10.2023
Финская полиция рассказала о расследовании ЧП на Balticconnector
Расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, сообщает в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:20
2023-10-20T17:34
в мире
гонконг
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. Расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, сообщает в пятницу Центральная криминальная полиция Финляндии на сайте."В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что движения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадают со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна", - говорится в сообщении.Полиция будет дополнительно изучать предысторию и передвижение судна в рамках уголовного расследования, в том числе при содействии международных партнеров. "Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы установить роль указанного судна. У финской полиции также есть офицер связи в Китае, который может разобраться с этим вопросом на месте", - приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.В районе повреждения газопровода обнаружен "чрезвычайно тяжелый предмет"."На морском дне обнаружен недавно образовавшийся огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый предмет. Сейчас мы выясняем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода. Расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой, и, исходя из имеющихся знаний, нет оснований полагать, что ущерб был вызван взрывом", - говорит Лохи.Объект лежит глубоко на глинистом морском дне, и до сих пор невозможно сделать вывод о его природе. Полиция и власти, сотрудничая и помогая в расследовании уголовного дела, продолжают осмотр места происшествия, когда позволяют погодные и морские условия."Будут предприняты попытки поднять объект из моря для технического осмотра", - отметил Лохи.Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
https://ria.ru/20231013/truboprovod-1902607354.html
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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в мире, гонконг, финляндия
В мире, Гонконг, Финляндия
Финская полиция рассказала о расследовании ЧП на Balticconnector

Финская полиция расследует роль судна Newnew Polar Bear в ЧП на Balticconnector

© AP Photo / Lehtikuva/Sari GustafssonФинская полиция
Финская полиция - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Lehtikuva/Sari Gustafsson
Финская полиция. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт - РИА Новости. Расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, сообщает в пятницу Центральная криминальная полиция Финляндии на сайте.
«
"В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что движения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадают со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна", - говорится в сообщении.
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Полиция будет дополнительно изучать предысторию и передвижение судна в рамках уголовного расследования, в том числе при содействии международных партнеров. "Мы будем сотрудничать с китайскими властями, чтобы установить роль указанного судна. У финской полиции также есть офицер связи в Китае, который может разобраться с этим вопросом на месте", - приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.
В районе повреждения газопровода обнаружен "чрезвычайно тяжелый предмет".
«
"На морском дне обнаружен недавно образовавшийся огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый предмет. Сейчас мы выясняем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубопровода. Расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой, и, исходя из имеющихся знаний, нет оснований полагать, что ущерб был вызван взрывом", - говорит Лохи.
Объект лежит глубоко на глинистом морском дне, и до сих пор невозможно сделать вывод о его природе. Полиция и власти, сотрудничая и помогая в расследовании уголовного дела, продолжают осмотр места происшествия, когда позволяют погодные и морские условия.
"Будут предприняты попытки поднять объект из моря для технического осмотра", - отметил Лохи.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
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