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ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за неделю более 940 военнослужащих, российские подразделения отразили 18 атак противника, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за неделю более 940 военнослужащих, российские подразделения отразили 18 атак противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ."Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий", - уточнили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении