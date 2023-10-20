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ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 20.10.2023 (обновлено: 15:38 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ataki-1904165208.html
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.10.2023
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за неделю более 940 военнослужащих, российские подразделения отразили 18 атак противника, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за неделю более 940 военнослужащих, российские подразделения отразили 18 атак противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ."Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий", - уточнили в Минобороны.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: ВС России отразили за неделю 18 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении войска Украины потеряли за неделю более 940 военнослужащих, российские подразделения отразили 18 атак противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ.
"Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 октября, 16:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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