https://ria.ru/20231020/aktsiya-1904251412.html

Недалеко от Капитолия началась акция с требованием прекращения огня в Газе

Недалеко от Капитолия началась акция с требованием прекращения огня в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

Недалеко от Капитолия началась акция с требованием прекращения огня в Газе

Тысячи активистов собрались в пятницу рядом с Капитолием в Вашингтоне, требуя прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:14

2023-10-20T20:14

2023-10-20T20:14

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в пятницу рядом с Капитолием в Вашингтоне, требуя прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. В связи с демонстрацией были повышены меры безопасности возле Капитолия, о чем сообщала в том числе и конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Сейчас рядом с Капитолием собрались тысячи активистов, многие пришли в традиционных одеяниях: женщины-в хиджабах, а мужчины - в арафатках. Также несколько десятков мусульман, присутствующих на демонстрации, начали молиться. Протест на данный момент проходит мирно, большая часть демонстрантов сидит на земле и слушает речи выступающих спикеров. Активисты при этом по-прежнему подтягиваются к месту сбора. Среди множества организаторов - движения IfNotNow ("Если не сейчас") и Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"). Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошел крупный антивоенный митинг. Среди его организаторов были как раз члены движения "Jewish voice for peace". Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. "Еврейский голос за мир" позднее заявил, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы. Корреспондент РИА Новости при этом насчитал около сотни арестованных активистов, которых правоохранители сажали в автобусы. Местный канал FOX со ссылкой на полицию писал, что всего были арестованы около 300 человек. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/aktsiya-1904248589.html

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в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году