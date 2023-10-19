https://ria.ru/20231019/zhertvy-1903927159.html

В ВОЗ не смогли назвать число погибших при ударе по больнице в Газе

В ВОЗ не смогли назвать число погибших при ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 19.10.2023

В ВОЗ не смогли назвать число погибших при ударе по больнице в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о количестве пострадавших в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе, заявила на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:35

2023-10-19T18:35

2023-10-19T18:35

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

воз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903523449_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_eddffe0c8663bb92aaf929fbf421904c.jpg

ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о количестве пострадавших в результате удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе, заявила на брифинге сотрудница ВОЗ по неотложной медицинской помощи Тереза Закария. "Во время войны очень трудно дать проверенные данные о количестве жертв. Что касается удара по больнице "Аль-Ахли", мы не можем предоставить подробную информацию. И даже если бы они у нас были, ситуация настолько меняется, что в течение нескольких часов они, наверняка, перестали бы быть актуальными", - сказала она. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан добавил, что организация использует цифры, приведенные министерством здравоохранения Палестины, не проверяя их, поскольку это "не является частью работы ВОЗ". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/udary-1903845736.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-19T18:35 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году